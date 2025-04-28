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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وحسم المعركة مع حماس أولوية

07:06 م الإثنين 28 أبريل 2025

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اجتماعًا مع هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أكد خلاله أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن هذه المهمة تتم بالتنسيق العميق مع الولايات المتحدة، وأن هناك جهات ستكون جاهزة لتنفيذ القرار ضد إيران إذا تطلب الأمر ذلك.

وقال كاتس، إن الحرب الحالية تتطلب "بطولة وعزيمة وتفانيًا" من جنود الاحتياط والقوات الدائمة، معتبرًا أن المهمة المركزية الأولى للجيش هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن المهمة الثانية في استعادة الاسرى وحسم المعركة ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن إسرائيل مصممة على ألا يكون هناك تنظيم "قاتل" مثل حماس على حدودها "حسب وصفه"، مضيفًا أن الجيش سيواصل حماية الحدود مع لبنان وسوريا، وكذلك المستوطنات في الجنوب والضفة الغربية.

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يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي سلاح نووي إيران
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