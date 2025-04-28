ماليزيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل عطلت عمدًا دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وكالات

تقدمت ماليزيا بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الوفد الماليزي أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل عطلت عمدًا دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من أداء مهامها.

وأكد أنه لا بديل للأونروا في قطاع غزة، وأن إسرائيل لا يمكنها التملص من التزاماتها الدولية بشأن الوكالة الأممية.

وشدد الوفد الماليزي على ضرورة أن تقوم إسرائيل بتيسير عمل وكالة الأونروا واحترام دورها والحفاظ على حصانة العاملين بها، مؤكدًا أن تل أبيب لا يمكنها بطريقة أحادية نقض المعاهدة التي تكفل عمل الأونروا طالما لم يتم تعويضها بمنظمة أخرى.

وتابع الوفد الماليزي في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، قائلًا إن "ممارسات إسرائيل تجاه الأونروا تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يستهدف حرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير".

وأفاد الوفد، بأن طرد تل أبيب للأونروا يهدف خلق كارثة إنسانية حقيقية خاصة مع سيطرة إسرائيل على الموارد لصالح المستوطنات.

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".