تحسبًا "لتوغل عسكري وشيك".. باكستان تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع الهند

وكالات

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، الاثنين، إنه أمر بالدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع الهند، مشيرا إلى أن من المحتمل أن تواجه البلاد توغلا هنديا عسكريا وشيكا.

وشدد محمد آصف، على ضرورة أن يتجنب البلدان استخدام الأسلحة النووية في حالة الصراع العسكري التقليدي.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" البريطانية، أكد آصف أن إسلام آباد عززت وجودها العسكري على الحدود مع الهند "لأن ذلك بات وشيكا الآن.. وفي ظل هذه الأوضاع ينبغي اتخاذ إجراءات استراتيجية، وقد قمت بذلك".

وتصاعدت التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي، في أعقاب هجوم مسلح أسفر عن مقتل 26 سائحا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وعلى الرغم من عدم تبني أي جهة الهجوم حتى اللحظة، فإن الهند حملت باكستان المسؤولين عن الهجوم.

من جانبها، نفت إسلام آباد تلك الاتهامات، وطالبت بتحقيق محايد في الهجوم الذي خلّف أكبر حصيلة ضحايا من المدنيين منذ عام 2000.

وبادرت الهند يوم الأربعاء، بطرد عدد من الدبلوماسيين الباكستانيين ووقف العمل باتفاقية لتقسيم المياه مع إسلام آباد، فضلا عن إغلاق معبر حدودي رئيسي.

وبعد اجتماع للجنة الأمن القومي الباكستاني، أعلنت إسلام آباد طرد دبلوماسيين وتعليق تأشيرات دخول لمواطنين هنود، وكذلك إغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند وتجميد التجارة معها.

وفي إطار مساع دولية للتهدئة، دعا مجلس الأمن البلدين اللذين خاضا في السابق 3 حروب منذ التقسيم عام 1947، إلى ضبط النفس.