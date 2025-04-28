الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وأجبرناها على التراجع

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع في بيان، الاثنين، إنه في إطار الرد على العدوان الأمريكي، استهدفت الجماعة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع الحربية التابعة لها.

وأوضح سريع، أن العملية المشتركة نُفِّذت بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية.

وأكد سريع، أن الحوثيين أجبروا الحاملة الأمريكية "ترومان" على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر، مضيفا "مستمرون في استهداف ومطاردة حاملة الطائرات وكافة القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى توقف العدوان على اليمن".

وكان سريع، ذكر أن "العدو الأمريكي أقدم خلال الساعات الماضية على ارتكاب مجزرتين الأولى في صنعاء والثانية في صعدة".

وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إلى أن المجزرتين الأمريكيتين في صنعاء وصعدة أسفرتا عن عشرات الشهداء والجرحى.

إلى جانب ذلك، أعلن سريع، تنفيذ عملية عسكرية على هدف حيوي للاحتلال الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة نوع يافا.