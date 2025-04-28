إعلام عبري: نتنياهو يخطط لإنهاء حرب غزة بحلول أكتوبر المقبل

وكالات

نقلت جريدة "يسرائيل هيوم"، عن مسؤول أمني كبير في الحكومة الإسرائيلية، قوله بإن نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها في تصريحاتها للصحيفة، أن شهر أكتوبر المقبل هو الحد الأقصى للحرب، وإذا تحققت الأهداف فالمعركة قد تنتهي قبل ذلك، مشيرًة إلأ أنه من المنطقي ألا تمتد الحرب لأكثر من عامين.

بدأت إسرائيل قصف غزة في 7 أكتوبر 2023، عقب اجتياز حماس الحدود وقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كأسرى لديها.