وزير الخارجية القطري: نعمل مع مصر وأمريكا لوقف دائم للحرب بغزة

وكالات

قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، إن قطر ستواصل بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين جهودها الحثيثة للتوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة وتأمين تدفق المساعدات دون عوائق إلى القطاع الفلسطيني.

وأكد آل ثاني، في كلمة ألقاها خلال افتتاح النسخة السابعة من منتدى الأمن العالمي 2025، الذي عُقِد اليوم بالعاصمة الدوحة، أن دعم الشعب الفلسطيني لا يُعد موقفًا سياسيًّا فحسب، بل هو واجب أخلاقي تؤمن به قطر وتتحمل مسؤوليته.

وأوضح الوزير القطري أن المأساة الإنسانية الجارية في قطاع غزة، تقدم دروسًا مؤلمة للعالم بأسره وسط دمار غير مسبوق وكارثة إنسانية مروعة، مؤكدًا أن هذه المأساة تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، إنه لاحظ بعض التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بغزة التي عُقدت الخميس الماضي.

وصرح آل ثاني، أن حركة حماس مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، بشرط إنهاء الاحتلال الحرب في القطاع.

لكنه في الوقت ذاته، ذكر أن إسرائيل تريد من حماس إطلاق سراح الأسرى دون تقديم رؤية واضحة لإنهاء الحرب، معقبًا: "عندما لا يكون هناك هدف مشترك بين الأطراف، أعتقد أن فرص إنهاء الحرب تصبح ضئيلة للغاية".