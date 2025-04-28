غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيترون في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

استهدفت غارة إسرائيلية ظهر اليوم الإثنين بلدة عيترون في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات.

ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم غارة جوية استهدفت أرضا مفتوحة قرب محطة جميل عواضة في بلدة عيترون دون تسجيل إصابات، كما تم تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في أجواء مدينة الهرمل في البقاع شرق لبنان، وفي أجواء قرى قضاء صور في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي.

وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي.

واستهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الأحد للمرة الثالثة بعد وقف إطلاق النار. حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية في 28 مارس الماضي وفي الأول من أبريل الحالي.