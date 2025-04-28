برلين تعرب عن صدمتها إزاء هجوم الدهس في فانكوفر
03:51 م الإثنين 28 أبريل 2025
برلين- (د ب أ)
أعربت المستشار الألماني أولاف شولتس والحكومة الألمانية بأكملها عن صدمتهما إزاء هجوم الدهس المميت في مدينة فانكوفر الكندية.
وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، في برلين اليوم الاثنين: "نشارك أصدقاءنا الكنديين الحزن، تعازينا للضحايا وعائلاتهم، ونعرب عن تعاطفنا العميق معهم".
واندفع رجل /30 عاما/ بسيارته نحو حشد من المشاركين في أحد مهرجانات الشوارع مساء أول أمس السبت (التوقيت المحلي) في فانكوفر، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.
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