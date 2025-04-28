بينها أمريكا.. بقائي: لا نعارض مساعدة دول مختلفة في بناء مفاعلات نووية بإيران

وكالات

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها لا تعارض مساعدة دول مختلفة من بينها الولايات المتحدة في بناء مفاعلات نووية في إيران، وفق ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

وأفاد بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، بأن فريقًا فنيًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى طهران لإجراء محادثات مع السلطات، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستنضم على الأرجح إلى الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.

وقال بقائي إن "التخصيب داخل البلاد، والرفع الفعّال للعقوبات هما ضمن الخطوط الحمراء لإيران في المفاوضات، وسنتابع هذه القضايا بكل جدية"، مشيرًا إلى أنه لن يتم التوصل إلى أي تفاهم على التفاصيل ما لم يتم أخذ الإطار العام الذي تريده طهران بعين الاعتبار.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن مقررة مبدئيًا لتكون يوم السبت القادم، قائلًا: "وفقًا لتفاهم مسقط، تم حتى الآن التخطيط لعقد الجولة القادمة من المفاوضات، وبطبيعة الحال نحن منسقون مع الطرف العماني، وسيكون اتخاذ القرار بشأن الزمان والمكان بالتشاور بين الأطراف الثلاثة".