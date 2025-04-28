شبكة الكهرباء الإسبانية: استعادة التيار بدأت تدريجيًا في شمال وجنوب شبه الجزيرة الإيبيرية

وكالات

شهدت شبه الجزيرة الإيبيرية اليوم الإثنين، انقطاعًا واسعًا في التيار الكهربائي، أدى إلى توقف خدمات حيوية واضطرابات كبيرة في إسبانيا والبرتغال، وامتد تأثيره إلى أجزاء من فرنسا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشبكة الكهربائية الإسبانية أن عملية استعادة التيار بدأت تدريجيًا في شمال وجنوب شبه الجزيرة الإيبيرية، في حين أعلنت شركة تشغيل المطارات الإسبانية عن اضطرابات واسعة بالمطارات، مشيرة إلى تشغيل مولدات الطوارئ لضمان استمرار العمليات.

وفي البرتغال، أكد مدير شبكة الكهرباء الوطنية لوكالة الصحافة الفرنسية حدوث انقطاع كبير للتيار الكهربائي أثر على البلاد بأكملها، مشيرًا إلى أن بعض المناطق في فرنسا تأثرت أيضًا جراء هذه الانقطاعات.

وفي فرنسا، أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء عن انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق لفترة وجيزة، عقب الانقطاعات التي ضربت إسبانيا والبرتغال.

ووفقًا للشركة الوطنية الإسبانية، أدى الانقطاع إلى توقف حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد، مما تسبب في شلل واسع بوسائل النقل العام.

حتى اللحظة، لم تصدر السلطات أي بيان رسمي يوضح أسباب هذا الانقطاع الواسع، فيما تتواصل عمليات الطوارئ لإعادة الخدمات الحيوية تدريجيًا إلى طبيعتها.