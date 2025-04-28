انقطاع واسع للكهرباء يضرب إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا

وكالات

شهدت شبه الجزيرة الإيبيرية اليوم الإثنين، انقطاعًا واسعًا في التيار الكهربائي، أدى إلى توقف خدمات حيوية واضطرابات كبيرة في إسبانيا والبرتغال، وامتد تأثيره إلى أجزاء من فرنسا.

وقالت شركة "ريد إليكتريكا" الإسبانية لتوليد الكهرباء، اليوم الاثنين، إن شبه الجزيرة الإيبيرية تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت أن الحادث قيد التقييم ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشبكة الكهربائية الإسبانية أن عملية استعادة التيار بدأت تدريجيًا في شمال وجنوب شبه الجزيرة الإيبيرية.

في حين أعلنت شركة تشغيل المطارات الإسبانية عن اضطرابات واسعة بالمطارات، مشيرة إلى تشغيل مولدات الطوارئ لضمان استمرار العمليات.

يُذكر أنه من النادر حدوث انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (أر تي في إي) إن انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي طال عدة مناطق من البلاد حوالي الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إظلام غرفة أخبارها ومقر البرلمان الإسباني في مدريد ومحطات المترو في جميع أنحاء البلاد.