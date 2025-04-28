إعلام عبري: إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار في غزة



وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر إسرائيلي، أن إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي يشمل إعادة كل الأسرى.

وقال المصدر: "تل أبيب ترفض مقترحًا لوقف إطلاق النار بغزة 5 سنوات يشمل إعادة كل الأسرى".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد أعلنت أول أمس السبت، أنها مستعدة لعقد صفقة لإنهاء الحرب في غزة تشمل إطلاق سراح الأسرى المتبقين جميعًا دفعة واحدة (59 أسيرًا إسرائيليًا محتجزًا لديها)، وهدنة لمدة 5 سنوات، وفق ما نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مسؤول في الحركة اشترط عدم الكشف عن اسمه.

ووصل وفد قيادة حركة حماس، برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وباقي أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله، أول أمس السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحركة في بيان لها، إن الوفد بحث في لقاءاته مع المسؤولين المصريين رؤية حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار، فضلًا عن مناقشة سياسات التجويع التي ينتهجها الاحتلال في القطاع.