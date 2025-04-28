بعد أزمة التسريبات.. ترامب: نصحت موظفيّ بعدم استخدام تطبيق "سيجنال"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلة "ذا أتلانتك"، إنه نصح موظفيه بعدم استخدام تطبيق "سيجنال" بعد أزمة التسريبات، مضيفًا "تحدثت مع وزير الدفاع بيت هيجسيث وأعتقد أنه سيتصرف بشكل جيد".

وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، أثار وزير الدفاع الأمريكي الجدل، بعدما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن هيجسيث، قام بمشاركة معلومات عسكرية حساسة تتعلق بالغارات الجوية في اليمن عبر مجموعة دردشة على تطبيق "سيجنال".

وتضمنت الرسائل التي نشرها هيجسيث جداول زمنية دقيقة للغارات التي تستهدف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وقالت المصادر، إن المجموعة التي شارك فيها وزير الدفاع تلك التفاصيل كانت تضم زوجته وشقيقه ومحاميه، إلى جانب نحو 10 أشخاص آخرين من الدائرة الشخصية والمهنية الخاصة به.

ووفق الصحيفة، فإن هذه التسريبات وقعت قبل المصادقة النهائية على تعيين بيت هيجسيث وزيرًا للدفاع، وأنه استخدم هاتفه الشخصي في إرسال تلك المعلومات بدلًا من القنوات الرسمية التابعة للحكومة.

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يتم فيها تسريب معلومات عسكرية حساسة من دردشة تطبيق "سيجنال"، ففي مارس الماضي، نشر رئيس تحرير صحيفة "ذا أتلانتيك"، جيفري جولدبردج، تفاصيل الهجوم الأمريكي على الحوثيين في اليمن.

وقال جولدبردج، آنذاك، إنه تم إضافته عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيجنال" تضم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، وكان كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يناقشون خلالها خططًا عسكرية سرية للهجوم على جماعة الحوثي في اليمن.