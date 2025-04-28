الكرملين يعلن هدنة لثلاثة أيام في أوكرانيا للاحتفال بـ"النصر"

وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"وقف إطلاق النار وتوقف كافة العمليات العسكرية ضد أوكرانيا في أيام الذكرى الـ80 لعيد النصر من الـ8 إلى الـ11 من مايو المقبل.

وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، ووفقا لاعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر من منتصف ليل 7- 8 مايو حتى منتصف ليل 10- 11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف كافة العمليات العسكرية".

وأكد البيان أنه على" أوكرانيا أن تحذو حذو روسيا وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، وفي حال انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات الروسية ستتخذ ردا مناسبا".

وشدد البيان على أن "الجانب الروسي يؤكد ويعلن مجددا استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، تقضي على المسببات الجذرية للأزمة الأوكرانية ..والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".