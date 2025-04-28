الفاتيكان: المجمع المغلق يبدأ انتخاب البابا الجديد في 7 مايو

روما- (أ ب)

أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين أن المجمع المغلق سيبدأ عملية انتخاب قائد جديد للكاثوليك البالغ عددهم 4 ,1 مليار حول العالم في السابع من مايو المقبل.

ويشار إلى أن تاريخ انعقاد المجمع المغلق كان الأمر الرئيسي المطروح على أجندة لقاءات الكرادلة غير الرسمية لمناقشة أمور الكنيسة في أعقاب وفاة البابا في 21 أبريل الجاري.

وقال الفاتيكان إن أكثر من 180 كاردينالا شاركوا في الاجتماع الخامس غير الرسمي في روما اليوم الاثنين، ويحق لمجموعة أصغر تتألف من 135 كاردينالا يعرف بمجمع الكرادلة، انتخاب بابا جديد.