إسرائيل تقرر مقاطعة جلسة محكمة العدل الدولية حول مساعدات غزة بدعوى تحيزها

تل أبيب- (د ب أ)

قررت إسرائيل رفض المشاركة في جلسة استماع، اليوم الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، متهمة الأمم المتحدة بالتحيز ضد إسرائيل وبتوظيف آلاف من عناصر حركة حماس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال إيجاز صحفي في القدس، إن محكمة العدل الدولية متحيزة ضد إسرائيل، وأن بلاده "قررت عدم المشاركة في هذا السرك".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "إنها محاولة أخرى لتسييس العملية القانونية وإساءة استخدامها من أجل اضطهاد إسرائيل".

وتابع أن الهدف هو "حرمان إسرائيل من أهم حقوقها الأساسية في الدفاع عن نفسها".

ومن المقرر أن تحدد المحكمة الالتزامات المترتبة إسرائيل فيما يتعلق بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والتنموية الدولية إلى قطاع غزة بصفتها قوة الاحتلال هناك.

وأشار ساعر إلى أنه: "لا توجد أي دولة أخرى – سواء كانت ديمقراطية أو غيرها – تم إحالتها إلى محكمة العدل الدولية كما تم مع إسرائيل. ولا توجد دولة أخرى تواجه مثل هذه المعايير المزدوجة بشكل منهجي".