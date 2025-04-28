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ترامب: المؤيدون يطالبونني بالترشح لولاية ثالثة لكن هذا ليس ما أسعى إليه

02:46 م الإثنين 28 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلة "ذا أتلانتك"، إنه لم يكلف وزارة العدل بالنظر في قانونية ترشحه مرة أخرى في عام 2028، مضيفًا "المؤيدون يطالبونني بانتظام بالترشح لولاية ثالثة لكن هذا ليس ما أسعى إليه".

وتابع ترامب: "أعتقد أن الديمقراطيين فقدوا ثقتهم ولا يعرفون ما يفعلونه وليس لديهم قائد".

وفي مطلع أبريل الجاري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "لم يكن يمزح" حين أعلن رغبته في تولي رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثالثة.

لكن يتنافى حديث ترامب مع الدستور الأمريكي، الذي ينص على أنه "لا يجوز انتخاب أي رئيس أكثر من مرتين لرئاسة البلاد"، لكن بعض مناصري ترامب يرون أن هناك طرقًا يمكن من خلالها الالتفاف على الدستور.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن الترشح لولاية ثالثة، ففي يناير الماضي، قال الرئيس الأمريكي أمام أنصاره: "سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاثًا أو أربع مرات"، قبل أن يقول بعدها إن تلك كانت مزحة لـ"وسائل الإعلام الكاذبة".

وتم تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير الماضي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات، تنتهي عام 2028.

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