بار يرد على نتنياهو: اتهاماتي ضدك مدعومة بوثائق رسمية

(وكالات)

علق رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق، رونين بار، على الاتهامات التي وجهها له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن الرواية التي عرضها بحق نتنياهو مدعومة بوثائق رسمية.

واتهم بار نتنياهو بتقديم معلومات مغلوطة في تصريحاته الأخيرة، قائلًا إنه قدم تشويه متعمد للكلمات والمواقف، بالإضافة إلى تقديم نصف الحقيقة فقط.

وفي إفادته التي ألقاها أمام المحكمة العليا، وصف بار تصريحات نتنياهو بأنها لا تمت للحقيقة بصلة، مُشددًا على أن رئيس الحكومة حاول التقليل من خطورة الأحداث التي مرت بها إسرائيل، متهمًا إياه بتقديم صورة مغلوطة لما حدث في الماضي. من جهته، نفى نتنياهو خلال تصريحات سابقة ما ذكره بار حول وجود ضغوطات أو طلبات لتقديم ولاء شخصي، مؤكدًا أن ما قاله رئيس جهاز الشاباك المقال لا أساس له من الصحة.

ومن جانب آخر، وصف نتنياهو إدارة بار للأحداث الاستخباراتية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023 بـ "أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل". وأوضح نتنياهو في تصريحاته أمام المحكمة أن الادعاءات التي تحدث بها بار حول تحذيره من حرب محتملة لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن بار كان قد ركز على تعزيز الاقتصاد في غزة وتجنب الاغتيالات بدلاً من الاستعداد لمواجهة عسكرية.

وتتواصل الإجراءات القانونية في المحكمة العليا بشأن إقالة بار، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل القضية في الأيام القادمة. وقد ألمح البعض إلى أن المحكمة قد تدعو إلى تسوية توافقية تسمح لبار بالاستقالة بطريقة منظمة، أو أن الأمر سيُحال إلى لجنة جرونيس الخاصة المعنية بتعيين كبار المسؤولين في القطاع العام.

وفيما يتعلق بما حدث في 7 أكتوبر، أضاف نتنياهو أن الأحداث كانت بمثابة "أكبر فشل استخباراتي وعسكري" في تاريخ الدولة الإسرائيلية، مما ألحق ضررًا بالغًا بسمعة إسرائيل، خاصة في ظل الهجوم المفاجئ الذي شنته الفصائل الفلسطينية.