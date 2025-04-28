ترامب: لن أتراجع عن سياسات الرسوم الجمركية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلة "ذا أتلانتك"، إنه لا يوجد خط أحمر سيدفعه للتراجع عن سياسات الرسوم الجمركية.

وشن ترامب في مطلع أبريل الجاري حربًا تجارية على معظم دول العالم، بفرض رسوم جمركية على وارداتها بنسب مختلفة تتفاوت بين 10% و49%، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيعزز الاقتصاد الأمريكي ويحمي الوظائف.

لكن تجاوزت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين النسب المحددة، إذ بلغ إجمالي الرسوم المفروضة على البضائع الصينية إلى 104%.

وفي المقابل، رفعت الصين التعرفة الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%، إلا أن واشنطن عادت وشددت الإجراءات بزيادة الرسوم إلى 125%.

وفي بيان لاحق، أعلن البيت الأبيض أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بلغ 145%، بعد إضافة رسوم بنسبة 20% فُرضت سابقًا بدعوى "التقاعس الصيني" عن مكافحة تهريب المخدرات الاصطناعية، خصوصًا مادة الفنتانيل.