الهند تجري محادثات مع شركات الطيران بشأن إغلاق باكستان مجالها الجوي

نيودلهي- (د ب أ)

قال وزير الطيران المدني الهندي، ك. رام موهان نايدو، خلال فعالية في نيودلهي، إن الهند تجري محادثات مع شركات الطيران بشأن المسارات البديلة، والقضايا المالية، وراحة المسافرين الناتجة عن إغلاق باكستان مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف نايدو أنه يمكن لشركات الطيران أن تسلك مسارا شماليا وشرقيا، لكنه مسار مرتفع جدا ويمر فوق جبال الهيمالايا، وبالتالي يجب أخذ قدرات الطائرات والطيارين في الاعتبار.