إلقاء القبض على سارق حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية

(وكالات)

أعلنت السلطات الأمريكية القبض على مهاجر غير شرعي يُشتبه في تورطه بسرقة حقيبة يد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أثناء تناولها عشاءً مع عائلتها في أحد مطاعم العاصمة واشنطن، وذلك خلال احتفالات عيد الفصح.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست"، فإن المتهم، ماريو بوستامانتي ليفا، البالغ من العمر 32 عامًا والمنحدر من سانتياجو في تشيلي، سرق حقيبة فاخرة من طراز "جوتشي"، كانت تحتوي على مبلغ 3 آلاف دولار نقدًا، بالإضافة إلى جواز سفر، رخصة قيادة، شارة رسمية لوزارة الأمن الداخلي، ومفاتيح منزل الوزيرة نويم. وأشارت التحقيقات إلى أن بوستامانتي يعيش في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ويُعتقد أنه جزء من شبكة سرقات منظمة تعمل على طول الساحل الشرقي.

وفي تعليق لها عبر منصة "إكس"، أعربت الوزيرة نويم عن امتنانها لأجهزة الأمن، قائلة: "أود أن أشكر جهاز الخدمة السرية وكل شركائنا في إنفاذ القانون على جهودهم في القبض على الشخص المسؤول عن سرقة حقيبتي يوم الأحد الماضي، أثناء قضاء وقت مع عائلتي في مطعم في واشنطن العاصمة".

من جهته، قال المدعي العام الأمريكي إد مارتن في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز" إن الحقيبة لم تُسرق بسبب مكانة نويم الوزارية، بل لأنها كانت حقيبة غالية الثمن. وأضاف مارتن: "كانت حقيبة أنيقة جدًا. لا شك أن السارق كان محترفًا يعرف تمامًا كيف يحدد هدفه".

السجلات السابقة تكشف أن بوستامانتي كان قد أُلقي القبض عليه في لندن عام 2015 بتهم تتعلق بالسرقة، حيث شارك في سرقة أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة ومحافظ.