مسؤولة أممية أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني



وكالات

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إلينور همرشولد، في إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل انتهكت التزاماتها باحترام حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة، وعلى تل أبيب القيام بواجباتها كعضو في المنظمة الدولية.

وقالت همرشولد، إن منع إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) يخالف التزاماتها كعضو في الأمم المتحدة، مؤكدة الواجب الأساسي المفروض على تل أبيب المتمثل في ضمان عمل المؤسسات الدولية.

وشددت المسؤولة الأممية على أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع فورًا.

وأكدت همرشولد، خلال إفادتها أمام العدل الدولية، أنه لا يمكن لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن احتلال إسرائيل لهذه الأراضي غير قانوني.

ووجهت المسؤولة الأممية حديثها إلى الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "على إسرائيل التزامات بوصفها سلطة احتلال، وحماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل فرق الإغاثة، وعليها أيضًا تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة"، مضيفة "على سلطة الاحتلال إدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفقًا للقانون الدولي".

وأشارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه على أطراف الصراع بغزة احترام التزاماتها الإنسانية.

وتابعت في إفادتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي: "نأخذ على محمل الجد الادعاءات بعدم حياد عدد من وكالات الأمم المتحدة"، مشددة على ضرورة أنه لا يمكن لأي دولة أن تتدخل في عمل مرافق أي منظمة تابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يبذل كل الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين في إسرائيل وفلسطين المحتلة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".