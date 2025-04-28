إسرائيل عن جلسة محكمة العدل: لن نشارك في هذا السيرك

(وكالات)

شن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، هجومًا على محكمة العدل الدولية، واصفًا إياها بأنها "هيئة مخزية".

وصرح ساعر، أن إسرائيل لن تشارك في المناقشات التي تخص الاتهامات بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي في الحرب بغزة.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي: "قررت إسرائيل عدم المشاركة في هذا السيرك. إذا كان يجب محاسبة جهة ما، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة نفسها".

واتهم ساعر الأونروا بتوظيف "مئات الإرهابيين" الذين شاركوا في المجزرة، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات يجب أن تواجه محاسبة. وتابع ساعر بانتقاداته للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، موجهًا إليه الاتهام بالتواطؤ مع الأونروا، وأوضح أن جوتيريش كان على علم بتلك الانتهاكات ولكنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك. وأكد ساعر: "إسرائيل حذرت جوتيريش من هذه الانتهاكات لكنه لم يفعل شيئًا".



على صعيد آخر، تعتزم محكمة العدل الدولية البدء في جلسات استماع اليوم الاثنين، لبحث التزام إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وقد جاءت هذه الجلسات استجابة لطلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق، التي دعت المحكمة إلى إصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية لإسرائيل حول منع وكالة الأونروا من تقديم خدماتها في الأراضي المحتلة.

