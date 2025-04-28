برنامج الأغذية العالمي: نفد مخزوننا الغذائي في غزة

وكالات

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، نفاد مخزونه الغذائي في قطاع غزة مع استمرار إغلاق المعابر، موضحًا أن مليونا شخص داخل القطاع يعتمدون كليًا على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

وشدد البرنامج على ضرورة وصول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة الآن.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي، في بيان للصحفيين يوم الجمعة الماضي، بأنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة.

وأضاف البيان: "هذا أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، مما يزيد من تفاقم حالة الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلًا".

وقال البرنامج، إنه سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي. مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة.

وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر الرئيسية ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، بهدف الضغط على حركة حماس.