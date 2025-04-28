بعد تصريحات نتنياهو.. إيران تهدد برد "ساحق" على أي تصرف خاطئ

(وكالات)

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، من أن أي تصرف خاطئ أو مغامرة ضد إيران سيتم الرد عليها بـ"رد ساحق"، مشددًا على أن طهران ستدافع عن نفسها بشكل قوي في حال تعرضها لأي تهديد.

وجاءت تصريحات بقائي للرد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها لتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، متهمًا إياه بمحاولة "إملاء" السياسة الأمريكية خلال المحادثات النووية بين إيران وواشنطن.

وفي حديثه عن المفاوضات النووية، أشار بقائي إلى أن إيران منفتحة على مشاركة روسيا والصين والاتحاد الأوروبي في دور فعال لضمان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن أي اتفاق لن يكون ممكنًا إلا إذا كانت التفاصيل تتماشى مع الإطار العام الذي تراه إيران مناسبًا.

وأعلن بقائي أن فريقًا فنيًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصل إلى إيران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وهي خطوة تأتي بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي ألمح إلى إمكانية انضمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.

وحتى الآن، عقدت الولايات المتحدة وإيران ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن منع طهران من تطوير سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل واشنطن.