مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد وينقلون رفاته لمكان مجهول (فيديو- صور)

القاهرة- مصراوي:

تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور حديثة تظهر قبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في مدينة القرداحة بريف اللاذقية بعدما تم نبشه من قبل مجهولين ونقل الرفاة إلى مكان غير معلوم.

وأظهرت الفيديوهات والصور التي نشرها ناشطون سوريون تدمير القبر، وذلك بعد عدة أشهر على إحراقه من قبل الفصائل المسلحة التي دخلت إلى قرية القرداحة عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

نبش قبر حافظ الأسد في مدينه القرداحه في الساحل وإخراج عظامه

من قبل فصائل مسلحة حافظ الاسد بطل حرب تشرين شاء كارهه او ابا حارب العدو

ماذا فعل بنو امية غير سبي النساء

وقتل الاطفال

هذا هو الاسلام هذا هودين الذي يتباها به المسلمين

لعن الله بني امية قاطبة والجولاني وفصائله جميعا pic.twitter.com/G9Tgna8uqv — maya (@meme_syr3) April 27, 2025

وظهر في الفيديوهات أشخاص معارضون لحكم الأسد الأب والابن، وقد وثقوا قيامهم بحرق القبر وبعضهم قام بإهانته عن طريق التبول عليه أمام الكاميرات.

كما تم تداول مقاطع تظهر لحظات تهجم بعض الشخصيات المعارضة على "ضريح القائد الخالد"، وهو الاسم الذي أطلقه النظام السوري على قبر حافظ الأسد، في محاولة لانتقاد حكم النظام.

مجهولون يقومون بنبش قبر و سـرقة عظام الدكتاتور حافظ الأسد و ينقلونها إلى جهة مجهولة .#الاذقية #القرداحة #حافظ_الأسد لعنة الله على روحه pic.twitter.com/fKcWAxXxFd — Rania Souriti (@RSouriti) April 28, 2025

يذكر أن حافظ الأسد وُلد في 6 أكتوبر 1930 وتوفي في 10 يونيو 2000، وبعد وفاته تولى نجله بشار الأسد الرئاسة، وظل في منصبه حتى تم إسقاط نظامه في 8 ديسمبر 2024.