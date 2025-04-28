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مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد وينقلون رفاته لمكان مجهول (فيديو- صور)

12:56 م الإثنين 28 أبريل 2025

مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد

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القاهرة- مصراوي:

تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور حديثة تظهر قبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في مدينة القرداحة بريف اللاذقية بعدما تم نبشه من قبل مجهولين ونقل الرفاة إلى مكان غير معلوم.

وأظهرت الفيديوهات والصور التي نشرها ناشطون سوريون تدمير القبر، وذلك بعد عدة أشهر على إحراقه من قبل الفصائل المسلحة التي دخلت إلى قرية القرداحة عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وظهر في الفيديوهات أشخاص معارضون لحكم الأسد الأب والابن، وقد وثقوا قيامهم بحرق القبر وبعضهم قام بإهانته عن طريق التبول عليه أمام الكاميرات.

مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد

كما تم تداول مقاطع تظهر لحظات تهجم بعض الشخصيات المعارضة على "ضريح القائد الخالد"، وهو الاسم الذي أطلقه النظام السوري على قبر حافظ الأسد، في محاولة لانتقاد حكم النظام.

يذكر أن حافظ الأسد وُلد في 6 أكتوبر 1930 وتوفي في 10 يونيو 2000، وبعد وفاته تولى نجله بشار الأسد الرئاسة، وظل في منصبه حتى تم إسقاط نظامه في 8 ديسمبر 2024.

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