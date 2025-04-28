صور إباحية بالذكاء الاصطناعي تهز كوريا الجنوبية.. و10 سنوات سجن لطالب سابق

(وكالات)

حكمت محكمة سيول المركزية على اثنين من المتهمين في جرائم تزييف الصور العميق والتي يتم التلاعب فيها بصور الضحايا ووضعها في محتوى إباحي بالسجن، حيث تم إدانة المتهمين بانتهاك قوانين الحماية الجنسية للأطفال والمراهقين.

ومن بين المتهمين طلاب سابقين في جامعة سيول، حيث وصلت عقوبة أحدهم لمدة 10 سنوات، بينما حكم على طالب آخر بالسجن لمدة 4 سنوات، وذلك وفق حكم محكمة سيول المركزية.

وتتعلق الجرائم بالتلاعب بصور النساء باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث كان الجناة يلتقطون صورًا للنساء وينشئون محتوى إباحي باستخدام هذه الصور. وكان بعض الجناة يعرفون الضحايا شخصيًا، مما جعلهم ينشرون معلومات خاصة بهن على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل أسماءهن، أماكن عملهن، أو مدارسهن وجامعاتهن.

في وقت لاحق، نظمت مجموعة من النساء احتجاجات للمطالبة بمحاسبة هؤلاء الجناة، بعد أن اكتشفن أن صورهن تم التلاعب بها بطريقة مسيئة.