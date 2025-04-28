حزب العدالة والتنمية المغربي: وفد "حماس" لم يحصل على تأشيرة دخول البلاد (فيديو)

وكالات

أعلن عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، أن وفد حركة "حماس" لم يتمكن من الحصول على تأشيرة لدخول المغرب لحضور افتتاح المؤتمر الوطني التاسع للحزب.

وقال بن كيران، خلال خطاب مصور ألقاه أثناء تقديمه للتقرير السياسي للحزب، إن "وفد حركة حماس الذي كان سيحضر افتتاح المؤتمر الوطني التاسع اليوم، لم يحصل على التأشيرة لدخول المغرب"، مضيفًا: "تمنينا أن يحضروا معنا".

وكان حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة المغربية السابقة، قد وجه دعوة رسمية لوفد الحركة الإسلامية الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مؤتمره.

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معاينة فيديو YouTube هذا ما قاله بنكيران عن غياب وفد حماس عن مؤتمر "البيجيدي"