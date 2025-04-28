نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "تفجير أجهزة البيجر" في لبنان

وكالات

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل جديدة تتعلق بعملية تفجير أجهزة النداء اللاسلكي "البيجر" وأجهزة الاتصال "ووكي توكي" التي استخدمها عناصر "حزب الله" في لبنان، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وخلال حديثه في مؤتمر نظمته وكالة Jewish News Syndicate الأمريكية-اليهودية، قال نتنياهو: "قصفنا جهازًا لفحص المتفجرات كان من المفترض أن يتم نقله من إيران إلى لبنان لاختبار أجهزة البيجر".

وأضاف: "اكتشفنا أنهم كانوا يرسلون الأجهزة لاختبارها في إيران، سألت: كم من الوقت سيستغرقهم لمعرفة إذا كانت مفخخة؟ فقيل لي يوم واحد فقط، عندها أمرت بالتصرف الفوري".

وسخر نتنياهو من وزير الدفاع السابق يوآف جالانت ورئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، موضحًا أنه لمح لهما بنيته إبلاغ الأمريكيين قبل تنفيذ عملية اغتيال أمين عام "حزب الله" السابق حسن نصر الله، رغم أنه لم يكن ينوي ذلك، مما جعلهما يشعران بالارتياح.

وكان لبنان قد شهد في 17 و18 سبتمبر 2024 سلسلة من التفجيرات المتزامنة استهدفت أجهزة "البيجر" و"الووكي توكي"، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آلاف آخرين، بينهم أطفال. وقد طالت التفجيرات مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك شوارع سكنية ومحال تجارية، وحتى جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الأجهزة المستهدفة كانت تُستخدم من قبل كوادر "حزب الله"، لكنها وصلت كذلك إلى مدنيين، من بينهم عاملون في القطاع الصحي ومنظمات غير ربحية، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا. ويرجح أن التفجيرات نُفذت عبر أجهزة تفجير صغيرة يتم التحكم بها عن بعد.

وكان نتنياهو قد اعترف في نوفمبر الماضي بمسؤولية إسرائيل الكاملة عن عملية "تفجير البيجر".