الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بعرقلة العمل الإنساني في غزة

(وكالات)

اتهمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إسرائيل بانتهاك التزاماتها كدولة عضو في المنظمة الدولية، محذرة من التداعيات المترتبة على عرقلة عمل المؤسسات الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت الممثلة الأممية، أن إسرائيل مطالبة بالامتثال الكامل لواجباتها الدولية، وعلى رأسها ضمان حرية عمل وكالات ومنظمات الأمم المتحدة دون تدخل أو تعطيل. وأضافت: "لا يمكن لأي دولة أن تتدخل في عمل مرافق الأمم المتحدة، ومنع إسرائيل لعمل وكالة الأونروا يشكل خرقًا صريحًا لالتزاماتها الدولية".

وشددت على أن المؤسسات الدولية، بما فيها وكالة الأونروا، يجب أن تواصل مهامها الإنسانية دون ضغوط أو قيود، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ترفض أي محاولة من قبل أي دولة للتأثير على استقلالية المنظمات الأممية.

وأوضحت ممثلة الأمين العام أن إسرائيل انتهكت أيضًا الالتزام الخاص بحصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة، مطالبة بضرورة احترام إسرائيل لاستقلالية الطواقم الأممية والعاملين في الميدان.

كما تناولت التصريحات الجدل الدائر بشأن حياد وكالات الأمم المتحدة، مشددة على أن المنظمة "تأخذ على محمل الجد الادعاءات المتعلقة بعدم حيادية بعض الوكالات"، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الأونروا قد اتخذت بالفعل جميع الخطوات الضرورية للتحقيق في تلك المزاعم.

وانتقدت المسؤولة الأممية استمرار قصف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا القصف طال أيضًا أفراد وطواقم الأمم المتحدة، كما اتهمت إسرائيل بمواصلة منع دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في غزة.