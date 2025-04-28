الفاتيكان يغلق كنيسة سيستين استعدادا لاجتماع انتخاب البابا

مدينة الفاتيكان - (أ ب)

أغلق الفاتيكان كنيسة سيستين، حيث من المقرر أن يعقد الكرادلة اجتماعا مغلقا لانتخاب البابا المقبل بعد وفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل عن عمر ناهز 88 عاما.

وكان قد تم دفن جثمان البابا فرنسيس أمس الأول السبت بعد جنازة في ساحة القديس بطرس حضرها قادة العالم ومئات الآلاف الآخرين، ولا تزال فترة الحداد لمدة تسعة أيام مستمرة قبل أن يتسنى بدء الاجتماع المغلق لانتخاب البابا.

لكن في الوقت ذاته، توجه الكنيسة تركيزها إلى الخطوات التالية.

وينصب التركيز الآن على تجهيز كنيسة سيستين للكرادلة الذين سيرتدون أثوابا حمراء، والذين سيتجمعون في الفاتيكان في قلب روما لاختيار البابا المقبل في عملية ترجع لتاريخ قديم تم تجسيدها في فيلم "المجمع المغلق" عام 2024.

وتشمل إحدى المهام الرئيسية: تركيب المدخنة حيث سيتم حرق الأوراق التي تحتوي على الأصوات بعد الإدلاء بها.

ووفقا للجدول الزمني المحدد بموجب قانون الكنيسة، لا يمكن أن يبدأ الاجتماع المغلق إلا بعد انتهاء فترة الحداد التي تستمر تسعة أيام. ومن المتوقع أن يبدأ ما بين 5 و10 مايو.

وعندما يبدأ الاجتماع، سيدخل الكرادلة بشكل مهيب للمشاركة في عملية سرية يقال إنها موجهة بروح القدس، ستؤدي إلى اختيار رأس الكنيسة الكاثوليكية التي تضم 1.4 مليار شخص.

ومن المقرر أن يحدد هذا الاختيار ما إذا كان البابا المقبل سيواصل إصلاحات البابا فرنسيس، حيث يكون تركيزه على الفقراء والمهمشين والبيئة، أو ما إذا كانوا سيختارون بابا أقرب في أسلوبه إلى أسلافه المحافظين، مثل البابا بنديكت السادس عشر، الذين ركزوا على العقيدة.