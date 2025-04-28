الصين تنتقد سياسات الرسوم الأمريكية: أنانية لا تليق بدولة عظمى

(وكالات)

شن المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشين شو، هجومًا على السياسة التجارية للولايات المتحدة، واصفًا إياها بأنها "أنانية وغير لائقة بدولة عظمى".

وخلال تصريحات أدلى بها لوكالة "نوفوستي" الروسية، أعرب تشين عن استيائه مما وصفه بـ"السلوك غير المسؤول" للولايات المتحدة تجاه قضايا العجز التجاري. وقال: "إذا كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في معالجة عجزها التجاري، فعليها أن تتعامل مع الأمر بروح المسؤولية والصدق، لا أن تتصرف وكأنها مريضة تنتظر من الآخرين العلاج بالنيابة عنها"، مضيفًا أن هذه المقاربة "مرفوضة تمامًا".

وانتقد تشين ما اعتبره سياسة الضغط الاقتصادي الأمريكية، موضحًا: "الولايات المتحدة تتبع أسلوبًا يقوم على التهديد: إما القبول بالتفاوض وفق شروطها، أو التعرض للعقوبات والعواقب. هذه العقلية لا تليق بالعلاقات التجارية الدولية، بل تعكس أنانية صارخة لا تتناسب مع مكانة دولة عظمى".

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة والصين حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة. ففي مطلع أبريل الجاري، فرضت واشنطن رسوماً جديدة بنسبة 34% على السلع الصينية، تضاف إلى رسوم قائمة بنسبة 20%. وردت بكين بفرض رسوم مماثلة بنسبة 34% على واردات أمريكية، مما دفع الولايات المتحدة إلى تصعيد آخر بزيادة الرسوم إلى 50% إضافية، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة على البضائع الصينية إلى 104%.

في المقابل، رفعت الصين التعرفة الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%، إلا أن واشنطن عادت وشددت الإجراءات بزيادة الرسوم إلى 125%.

وفي بيان لاحق، أعلن البيت الأبيض أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بلغ 145%، بعد إضافة رسوم بنسبة 20% فُرضت سابقًا بدعوى "التقاعس الصيني" عن مكافحة تهريب المخدرات الاصطناعية، خصوصًا مادة الفنتانيل.