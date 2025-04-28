إصابات بالاختناق خلال اعتداء قوات إسرائيلية على طلبة مدارس جنوب بيت لحم

بيت لحم- (د ب أ)

أصيب عدد من طلبة المدارس بالاختناق، صباح اليوم الاثنين، جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات إسرائيلية على بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر، وتمركزت في منطقة /التل/ بالبلدة القديمة، واعتدت على طلبة المدارس أثناء ذهابهم لمدارسهم، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق".

ووفق الوكالة، "صعدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها، على طلبة مدارس الخضر، تمثل بمهاجمتهم وإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاههم، وملاحقتهم واحتجاز عدد منهم".