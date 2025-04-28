مصر تعرب عن تعازيها لكندا في ضحايا حادث فانكوفر

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب كندا الصديق في أعقاب الحادث الأليم الذي شهدته مدينة فانكوفر، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، وقوفها الكامل إلى جانب كندا في هذا الظرف الدقيق، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأفادت الشرطة الكندية، الأحد، بأنه من المرجح أن حادث الدهس الذي وقع في مهرجان فلبيني بمدينة فانكوفر غربي البلاد، لم يكن هجوما إرهابيا.

وقالت شرطة فانكوفر على منصة "إكس": "إننا واثقون في الوقت الحالي من أن هذا الحادث لم يكن عملا إرهابيا".

وتم إلقاء القبض على مشتبه به 30 عاما بعد مقتل العديد من الأشخاص وإصابة آخرين، إثر قيام سيارة بصدم حشد من الأفراد في المدينة في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وتحاول الشرطة تحديد سبب قيام المشتبه به بدهس الحشد.

ووقع الحادث قبل يومين فقط من توجه الكنديين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، يوم الاثنين.