بعد طعن مصلين.. منفذ عملية المسجد بفرنسا يسلم نفسه

باريس - (أب)

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، أن المشتبه به في حادث طعن بمسجد فرنسي سلم نفسه للشرطة في إيطاليا.

وبدأت الشرطة الفرنسية البحث عن المشتبه به بعد الهجوم الذي وقع الجمعة الماضية في بلدة لا جراند كومب، التي كانت سابقا مدينة تعدين بجنوب فرنسا. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المعتدي سجل عملية الطعن على هاتفه، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أنه كان يصرخ بعبارات تنطوى على إساءة إلى "الله".

وقال مكتب وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين إن المشتبه به سلم نفسه للشرطة في إيطاليا، بدون توضيح.

وقال المدعي المحلي عبدالكريم جريني، أمس الأحد، إن المحققين يأخذون في الاعتبار "إمكانية أن يكون هذا عملا نابعا من كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، وهو الاحتمال الذي نعمل عليه أولا، لكنه ليس الوحيد."

وقد ولد المشتبه به في فرنسا عام 2004، وكان يعيش في المنطقة وليس له سجل إجرامي، حسبما قال المدعي العام.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن: "العنصرية والكراهية على أساس الدين لن يكون لهما مكان في فرنسا، فالحرية الدينية مقدسة."