إعلان

وول ستريت جورنال: خطة تجريبية بمشاركة شركات أمريكية خاصة لدعم الإغاثة بغزة

10:12 ص الإثنين 28 أبريل 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه من المتوقع إطلاق خطة تجريبية في جنوب قطاع غزة بمشاركة شركات أميركية خاصة للمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة لا تزال تثير تساؤلات حول كيفية تطبيقها ميدانيًا، في ظل التحديات الأمنية واللوجستية القائمة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أعرب عن تفضيله استمرار العمل مع المنظمات الدولية التي تولت توزيع المساعدات طوال فترة الحرب، بدلًا من إدخال أطراف جديدة إلى العملية الإغاثية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان