وول ستريت جورنال: خطة تجريبية بمشاركة شركات أمريكية خاصة لدعم الإغاثة بغزة

وكالات

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه من المتوقع إطلاق خطة تجريبية في جنوب قطاع غزة بمشاركة شركات أميركية خاصة للمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة لا تزال تثير تساؤلات حول كيفية تطبيقها ميدانيًا، في ظل التحديات الأمنية واللوجستية القائمة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أعرب عن تفضيله استمرار العمل مع المنظمات الدولية التي تولت توزيع المساعدات طوال فترة الحرب، بدلًا من إدخال أطراف جديدة إلى العملية الإغاثية.