أمريكا: القبض على أكثر من 100 مقيم بصورة غير قانونية

واشنطن - (د ب أ)

ألقت السلطات الأمريكية القبض على 100 شخص يتواجدون في البلاد بصورة غير قانونية، وذلك خلال مداهمة على ملهى ليلي بولاية كولورادو بغرب البلاد.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات في منطقة روكي ماونتن عبر منصة " اكس" إنه تم إلقاء القبض على " 114 أجنبيا يتواجدون في البلاد بصورة غير قانونية" خلال مداهمة لملهى ليلي في كولورادو سبرينجز، بدأت أمس الأول السبت، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

وقال أحد أفراد الإدارة جوناثان بولين في مؤتمر صحفي إن 300 رجل شرطة شاركوا في العملية، التي كشفت عن أعمال تهريب مخدرات كبيرة ودعارة وجرائم عنف.

وقالت الإدارة إن أكثر من 200 شخص كانوا داخل الملهى و أنه تم احتجاز" المتواجدين في البلاد بصورة غير قانونية أو الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال" في حين تم الإفراج عن معظم مرتادي الملهى في النهاية.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعملية عبر منصته" تروث سوشيال" قائلا إنها استهدفت" بعضا من أسوأ الأشخاص المتواجدين في بلادنا بصورة غير قانونية".