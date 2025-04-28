الحزب المسيحي الديمقراطي يصوت على اتفاق الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين بألمانيا

برلين- (د ب أ)

يُصوّت الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني اليوم الاثنين على اتفاق الائتلاف الحاكم الذي تم التوصل إليه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويعقد الحزب المسيحي الديمقراطي مؤتمرا حزبيا مصغرا في برلين، حيث من المقرر أن يُقدم زعيمه والمستشار الألماني المقبل، فريدريش ميرتس، أيضا الوزراء الذين سيُرشّحهم الحزب للحكومة الاتحادية. ومن المقرر أيضا أن يقدم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وهو الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي، مرشحيه للحكومة الاتحادية في فعالية موازية في ميونخ.

وبموجب اتفاق الائتلاف، سيتولى كل من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي سبع وزارات من أصل 17، بينما سيتولى الحزب البافاري ثلاث وزارات.

وبعد أن قدّم ميرتس تنازلات رئيسية في مفاوضات الائتلاف، أبرزها التراجع عن موقفه المتشدد بشأن كبح الاستدانة، تتوجه الأنظار إلى مؤتمر الحزب اليوم لرصد مدى الدعم الذي سيحظى به الاتفاق بين مندوبي الحزب البالغ عددهم حوالي 150 مندوبا.

ورغم انتقادات جناح الشباب في الحزب المعروف باسم "اتحاد الشباب"، فإنه من غير المرجح أن يرفض المندوبون الاتفاق ويعرقلوا تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المنتظر انتخاب ميرتس مستشارا لألمانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) في 6 مايو المقبل.