الناتو يحتفل بمرور 70 عاما على انضمام ألمانيا إليه

بروكسل- (د ب أ)

يحتفل حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الاثنين بمرور 70 عاما على انضمام ألمانيا للتحالف العسكري.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ووزير الدفاع الألماني المنتهية ولايته بوريس بيستوريوس الحفل في مقر الحلف في بروكسل. وسيكون المضيف الأمين العام للناتو، مارك روته.

وأصبحت جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) العضو الخامس عشر في الناتو في 6 مايو عام 1955، ويضم الحلف الآن 32 دولة.

ويخيم على الحفل الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا ومستقبل غير مؤكد للحلف نفسه. ويشهد الحلف حاليا عملية تحول جذرية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة نيتها تحمل قدر أقل بكثير من المسؤولية عن السياسة الأمنية في أوروبا في المستقبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أن الحلفاء الأوروبيين يجب أن يتولوا في المستقبل مسؤولية الدفاع التقليدي والردع للقارة بأنفسهم، مضيفا أنه لا يمكن أن يظل كل شيء على حاله إلا بالردع النووي.

وبالنسبة للحلفاء الأوروبيين، فإن هذه التطورات تعني في المقام الأول أنهم سوف يضطرون إلى التسلح على نطاق واسع وإنفاق المزيد من الأموال بشكل كبير على الدفاع. وفي العام الماضي، تجاوزت حصة الولايات المتحدة من إجمالي الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي 60%.

ولأسباب تتعلق بتنسيق المواعيد بين شتاينماير وروته، تقرر تبكير احتفال الناتو بانضمام ألمانيا إليه عن موعد الانضمام الفعلي في السادس من مايو.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر - وفقا للخط الحالية - أن ينتخب البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا في السادس من مايو.