الحوثيون: مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة في قصف أمريكي استهدف سجنا في صعدة

صنعاء/دبي- (أ ب)

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة، في قصف أمريكي استهدف سجنا احتياطيا بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، أن السجن الإحتياطي، وهو أحد مراكز التوقيف الخاص بالمهاجرين الأفارقة، "كان يضم نحو مئة من المهاجرين".

وأشارت إلى أن 50 جريحا من المهاجرين وصلوا إلى مستشفى الجمهوري في صعدة، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل انتشال ضحايا "الغارة الأمريكية التي استهدفت السجن".

وبثت القناة، مشاهد الدمار الذي لحق بالسجن، وصراخ عدد من المصابين تحت الأنقاض، ومشاهد لمحاولات انتشال جثامين وأشلاء ضحايا المهاجرين.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" (أب) نقلت في وقت سابق اليوم عن المتمردين الحوثيين القول، إن الغارة الجوية الأمريكية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.

ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من قبل القيادة المركزية الأمريكية.

جدير بالذكر أن محافظة صعدة، وهي المعقل الرئيسي للحوثيين، تعد منطقة حدودية يتخذها المهاجرون الأفارقة كوسيلة للوصل إلى السعودية.

وبشكل متكرر يتجه الآف المهاجرين الأفارقة إلى اليمن، بغرض المرور إلى دول الخليج وخاصة السعودية، من أجل تحسين وضعهم المعيشي.