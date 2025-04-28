روسيا: الدفاعات الجوية أسقطت 115 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 115 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق روسية.

وقال البيان "خلال الفترة من الساعة 20:50 بتوقيت موسكو يوم 27 أبريل إلى الساعة 04:35 بتوقيت موسكو يوم 28 أبريل، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 115 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 102 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وأخرى فوق حوض البحر الأسود.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.