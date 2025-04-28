قوات الاحتلال تٌشن حملة مداهمات في الضفة الغربية



وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وشنت قوة عسكرية حملة مداهمات استهدفت منازل وبنايات سكنية في المدينة.

واعتقل جيش الاحتلال فتاة جامعية وشابا من منطقة رأس العين بمحيط البلدة القديمة، قبل أن تنسحب الآليات العسكرية من المدينة، وفقا لما ذكرته الغد.

في السياق ذاته، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة قلقيلية شمال الضفة، إذ اعتقلت مواطنا ووالده، في محاولة للضغط على نجله لتسليم نفسه، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

أما في مدينة طوباس، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل عائلات الشهداء، واعتقلت شابا قبل أن تنسحب باتجاه الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة.

تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد التوتر الميداني في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الثاني والتسعين، وعلى مخيم نور شمس لليوم التاسع والسبعين على التوالي، وسط تصعيد ميداني ملحوظ.

وأضرمت قوات الاحتلال النيران في محل تجاري بالقرب من ثكنة عسكرية إسرائيلية ما أدى إلى اندلاع حريق امتد نحو منازل سكنية.

وذكر بيان للهلال الأحمر الفلسطيني، أن مسنًا فلسطينيًا تعرض لاعتداء مبرح من قبل جنود الاحتلال ما أسفر عن إصابته بكسور نقل على إثرها إلى المستشفى.

في سياق متصل، شنت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات في عدة مناطق شرق و شمال مدينة طولكرم، حيث دفعت بمدرعات عسكرية جابت شوارع المدينة، فيما تسللت وحدات خاصة إلى محيط أحد المنازل في ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وقامت بمحاصرة عدة منازل، دون تسجيل حالات اعتقال.

كما وسع جيش الاحتلال دائرة الإخلاءات في مناطق الحي الشرقي لمدينة طولكرم، ومحيط مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تحويل هذه المناطق إلى ثكنات عسكرية مغلقة ومراكز قيادة ميدانية للعملية العسكرية المستمرة.