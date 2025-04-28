3 مصابين في حادث طعن بمدرسة ثانوية بكوريا الجنوبية



وكالات

أعلنت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن إدارة الإطفاء، أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح بالغة في هجوم طعن في مدرسة ثانوية في تشونججو في كوريا الجنوبية.

ووقع الهجوم حوالي الساعة 8:40 صباحًا في المدينة التي تبعد نحو 110 كيلومترات جنوب سول، بحسب الغد.

وتم نقل الضحايا إلى المستشفيات بإصابات تتراوح بين الطفيفة والخطيرة في الوجه والبطن ومناطق أخرى، ويتلقون العلاج هناك.

وقال المسؤولون: إنه لا يوجد بينهم من هو في حالة حرجة.

وقفز الطالب إلى خزان مائي قريب بعد الهجوم، لكن تم إنقاذه ونقله أيضًا إلى المستشفى.

وتقوم الشرطة والسلطات التعليمية بالتحقيق في الملابسات الدقيقة للحادث.