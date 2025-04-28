بأمر من كيم جونج أون.. كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا



وكالات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن كوريا الشمالية أكدت لأول مرة أنها نشرت قوات للقتال لصالح روسيا في حربها مع أوكرانيا.



وأضاف المصدر، أن القوات قدمت "مساهمة مهمة" في تحرير الأراضي الروسية التي تحتلها أوكرانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير أراضي مقاطعة كورسك

خسائر القوات الأوكرانية بعد تحرير مقاطعة كورسك

وأكدت كوريا الشمالية أنها نشرت القوات "بموجب معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا"، وبـ"أمر من الزعيم كيم جونج أون"، وفقا لسكاي نيوز.

وجاء التأكيد بعد أشهر من إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للقتال في منطقة كورسك الواقعة على خط المواجهة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: إن "وحدات فرعية" من "القوات المسلحة" الكورية الشمالية "شاركت في عمليات تحرير مناطق كورسك"، لافتة إلى أن الجهود الحربية لتلك القوات "تكللت بالنجاح".

وعلّقت وزارة الخارجية الأمريكية على هذه التقارير بالقول إنها تشعر بالقلق من تورط كوريا الشمالية المباشر في حرب روسيا بأوكرانيا.