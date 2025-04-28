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4 غارات أمريكية تستهدف مديرية برط العنان بمحافظة الجوف

04:38 ص الإثنين 28 أبريل 2025

غارات أمريكية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن الطيران الحربي الأمريكي شن 4 غارات فجر اليوم الاثنين، استهدف خلالها مديرية برط العنان في محافظة الجوف، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

يذكر أن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أفادت أمي الأحد، باستشهاد 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء بالعدوان الأمريكي على ثقبان بمديرية بني الحارث بصنعاء.

كان الإعلام الحوثي، ذكر أن عدوان أمريكي استهدف منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في صنعاء.

وأشار الإعلام الحوثي، إلى أن 6 غارات أمريكية على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمالي صنعاء، فضلا عن 3 غارات استهدفت مديرية كتاف بمحافظة صعده شمالي اليمن.

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