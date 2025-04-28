كوريا الشمالية: الانتصار في كورسك أفشل مغامرات الغرب العسكرية



وكالات

أعلنت كوريا الشمالية، أن زعيمها كيم جونج أون، قرر إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا وفقا للمعاهدة الموقعة بين موسكو وبيونج ياند، إذ أن الانتصار في كورسك أفشل مغامرات الغرب.

وجاء في بيان رسمي، نشرته وسائل إعلام كوريا الشمالية، فجر الاثنين، أن كيم جونج أون "استنتج بأن الوضع مشمول بالمادة 4 من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين روسيا وكوريا الشمالية، وبناء على ذلك اتخذ قرارا بإرسال قواتنا المسلحة للمشاركة في العمليات القتالية في مقاطعة كورسك الروسية التي تعرضت لهجوم من قبل القوات الأوكرانية منذ أغسطس 2024.

وقالت اللجنة العسكرية المركزية الكورية الشمالية في بيانها: "إنه بفضل هذا الانتصار الذي لا يقدر بثمن، تم إنهاء احتلال مقاطعة كورسك من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، والذي استمر نحو 9 أشهر، وكذلك إفشال المغامرات السياسية والعسكرية لدول الغرب وسلطات كييف".

وشددت اللجنة على أن أنشطة القوات المسلحة الكورية الشمالية على الأراضي الروسية "تتجاوب كليا مع بنود وروح ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الوثائق القانونية الدولية".

وأشارت إلى أن "الإتمام الناجح لعملية تحرير مقاطعة كورسك لم يصبح انتصارا للعدالة على الظلم فحسب، بل ومرحلة تاريخية جديدة أظهرت تحالفا قتاليا لا يقهر وأعلى مستوى لعلاقات التحالف والأخوة بين شعبي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".

وأشاد حزب العمال الكوري الشمالي بأداء وحدات القوات الكورية الشمالية في مقاطعة كورسك، مشيرا إلى أنها ساهمت بقسط مهم في تحرير الأراضي الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أن كوريا الشمالية ستواصل دائما وبشكل كامل دعم قضية جيش وشعب روسيا المقدسة، وستبقى متمسكة بأي أعمال مبنية على روح المعاهدة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا.

وحسب البيان، وجه كيم جونج أون "تحية حارة" لجيش وشعب روسيا "اللذين حققا انتصارا عظيما".