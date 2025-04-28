7 شهداء في قصف إسرائيلي منزلا شمالي مخيم الشاطئ بغزة



وكالات

استشهد 7 فلسطينيين، بينما أصيب عددًا من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال منزلا شمالي مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على جميع أنحاء قطاع غزة منذ فجر أمس الأحد 54 شهيدا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد، أن المستشفيات في القطاع استقبلت رفات 51 فلسطينيا استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس المستمرة منذ 18 شهرا إلى 52243 شهيدا.

وأوضحت الوزارة في آخر تحديث لها أن العدد الإجمالي للشهداء يشمل نحو 700 جثة تم الانتهاء من عملية توثيقها مؤخرا، وتشمل الحصيلة اليومية للجثث التي تم انتشالها من تحت الأنقاض بعد هجمات سابقة.

وبعد تحديث الوزارة، أسفرت هجمات إسرائيلية جديدة عن استشهاد 23 شخصا .

فقد استشهد ثمانية فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، في ضربة استهدفت خيمة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لمستشفى ناصر.

وقال مستشفى شهداء الأقصى إن هجوما في مدينة دير البلح بوسط القطاع قتل أربعة أشخاص، وأضاف أن هجوما آخر استهدف خيمة قتلت أربعة أطفال ورجلا.

وأسفر هجوم على مقهى بالقرب من مدخل معسكر البريج للاجئين في وسط غزة، عن استشهاد ستة أشخاص على الأقل، وفقا لمستشفيي العودة والأقصى.

وتضم الحصيلة الإجمالية 2151 شهيدا و 5598 مصابا سقطوا منذ استئناف إسرائيل الحرب الشهر الماضي.