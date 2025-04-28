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ترامب: سنعرف الكثير بشأن التسوية في أوكرانيا الأيام المقبلة

02:47 ص الإثنين 28 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تتكشف العديد من النقاط المتعلقة بتسوية النزاع في أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ترامب: "سنرى ما الذي سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة، على الأرجح سنعرف الكثير بشأن التسوية في أوكرانيا".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أن مفاوضات السلام الشامل بين روسيا وأوكرانيا تسير بسلاسة، معربا عن تفاؤله بإمكانية نجاحها، وفقا لروسيا اليوم.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن روسيا، في رأيه- مستعدة لعقد صفقة لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأشار إلى أن موسكو قدمت تنازلات كبيرة لتسوية الأزمة، لكن التفاهم مع فلاديمير زيلينسكي لم يتحقق بعد.

وشدد على أن "روسيا لا تشكل عقبة في وجه اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تقبل موسكو وكييف وبروكسل شروط التسوية الأوكرانية.

وأكد أن تصريحات زيلينسكي الأخيرة حول القرم تضر بالمفاوضات السلمية مع روسيا.

وأعرب ترامب عن رأيه بأن الوضع في أوكرانيا مأساوي، مما يستدعي من زعيم نظام كييف إما أن يعقد السلام أو يفقد البلاد بأكملها خلال ثلاث سنوات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو تدرس مقترحات جدية بشأن التسوية في أوكرانيا ولا تفصح عن تفاصيل المفاوضات قبل أن تكتمل.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف استعداد الجانب الروسي لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.

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