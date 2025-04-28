ترامب: واثق من قدرة أمريكا وإيران على التوصل إلى اتفاق



وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في قدرة إدارته على التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي.

وقال ترامب للصحفيين في مطار نيوجيرسي: "فيما يتعلق بالوضع الإيراني، أعتقد أننا نسير على نحو جيد للغاية"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "أعتقد أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق"، متابعا: "سيحدث ذلك، أنا متأكد تماما من حدوثه، حسنا سنحصل على شيء ما ولن نضطر إلى قصف كل شيء".

يوم الاثنين الماضي، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن إيران مستعدة لإبرام صفقة نووية مع الولايات المتحدة على قدم المساواة إذا ما تم احترام مصالح الجمهورية الإسلامية.