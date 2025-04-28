ترامب: زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم



وكالات

حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.

وقال ترامب على مدرج مطار موريستاون في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي الأمريكية: "أريده بوتين أن يتوقف عن إطلاق النار، اجلسوا ووقعوا الاتفاق".

وأشار إلى أن الاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان، السبت، "سار على ما يرام".

وتابع: "زيلينسكي يبدو أكثر هدوءا الآن ويريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا"، وفقا لروسيا اليوم.

وحين سئل عما إذا كان يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم، أجاب ترامب: "أجل، أعتقد ذلك".

وأضاف: "الأيام القليلة المقبلة ستثبت ما إذا كان هناك تقدم في الصراع الروسي الأوكراني".

والجمعة، قال ترامب إن روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا" من التوصل إلى اتفاق، وحثهما على الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة عليه.